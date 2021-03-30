Под зерно отведено более 1 млн га посевной площади

Курские аграрии подготовили 14,5 тысяч единиц техники к весенней посевной. 7 тысяч тракторов, а также почвообрабатывающее оборудование, сеялки различных модификаций и множество других машин. Из-за погоды земледельцы выйдут в поля после 10 апреля.





В этом году в Курской области планируют вырастить не менее 5,6 млн тонн зерновых. Под зерно отведено более 1,04 млн га посевной площади.





Озимыми засеяно около 485 тыс. га, сейчас во всех районах области ведется подкормка озимых зерновых.





Посевы сахарной свеклы планируют увеличить на 7% к уровню прошлого года, их площадь составит 92 тыс. га. Также планируется расширить площади под кукурузу и сою, на которую осенью ожидается повышенный спрос, так как в августе в строй введут первую очередь маслоэкстракционного завода в Касторенском районе на миллион тонн переработки. Загрузить предприятие планируется в основном курской соей.