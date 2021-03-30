Все сведения об автодорогах представят в виде цифровой модели дорожной сети, которая будет доступна для всех желающих

В Курской области предложили «оцифровать» региональные дороги. На встрече с губернатором Романом Старовойтом его бывший заместитель Станислав Набоко, который теперь возглавляет «РОСДОРНИИ», предложил подключить регион к системе контроля дорожных фондов. Курская область, по его словам, может стать пилотным регионом такого проекта. Реестр будет содержать детальные сведения обо всех автодорогах, планируемых дорожных работах и расходах на содержание. Их представят в виде цифровой модели дорожной сети. Информация будет доступна для всех желающих. Это позволит максимально контролировать работу дорожной отрасли.