Волонтеры «Экотакси» собрали и отправили на переработку 347 кг вторсырья. Очередной выезд состоялся в минувшее воскресенье, 28 марта.
Теперь «Экотакси» выезжает дважды в месяц: в первое и в последнее воскресенье месяца.
Ближайшие выезд запланирован на 4 апреля. «Экотакси» проедет по маршруту:
10.00 -10.20 - точка у входа в к-тр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А)
10.30 - 10.50 - пр. В. Клыкова, 62 (парковка у детской площадки)
11.00 - 11.20 - парковка ТЦ "Бумеранг" (ул. Студенческая, 20А)
11.40 - 12.00 - переулок Блинова, 2А (около ТЮЗа)
12.10 - 12.30 - ул. Челюскинцев, 25
12.50 - 13.10 - 1-я Вишнёвая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии).
Напомним, волонтеры принимают чистое, просушенное и рассортированное вторсырьё.