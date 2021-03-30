Хороший похоронный агент никогда не звонит первым
Ritual.ru разместили в Сети видеоролик «ПочемуНеЗвонитПервым.Ру»
Целью данной кампании является просвещение населения относительно стандартов работы похоронных агентов, которые должны выработаться в цивилизованном обществе. А так же снятие общественного табу с обсуждения положения дел на рынке похоронных услуг.
По данным РИА LIVE24, на сегодняшний день этот рынок является одним из самых криминализованных и коррумпированных. Обсуждение в общественной плоскости особенностей его функционирования должно переставить его на более цивилизованные рельсы. Драйвером для перезагрузки этого сегмента предпринимательской деятельности, которая, кстати, никак не регламентируется государством.
Из-за того, что черные риэлторы подкупают всех, от копщиков могил до диспетчеров экстренных служб, у них получается работать с клиентами, находящимися в крайне уязвленном положении, самыми ужасающими методам, которые схожи скорее с работой бандитов девяностых, чем с оказанием такой услуги, как погребение. Запугивание, манипуляции и даже применение физической силы - вот далеко не полный перечень их арсенала. Да и ситуации, когда разные похоронные агенты устраивают драки на пороге дома усопшего, так же не являются редкостью. Шантаж родственников умершего может продолжиться: им будут навязывать покупку земли на муниципальном кладбище, которая должна предоставляться бесплатно, а также платные услуги государственного морга.
Они не то что звонят первыми, они появляются на пороге дома усопшего раньше врачей и полиции, так как данные о факте смерти им сливают диспетчеры экстренных служб еще до передачи сигнала в оперативные службы.
Кампания «ПочемуНеЗвонитПервым.Ру» призвана сломать сложившуюся порочную практику. Клиент должен сам выбрать подходящего похоронного агента, тогда, когда это ему будет удобно. А задача агента сводится к тому, чтобы объяснить клиенту все права и возможности, которые ему положены по закону в связи с погребением, а так же предложить набор дополнительных услуг. Прощание с близким человеком не должно сопровождаться дополнительными стрессами для людей, которые и так пытаются справиться с горем утраты.
Ritual.ru разместили в Сети видеоролик «ПочемуНеЗвонитПервым.Ру», количество просмотров которого уже перевалило за миллион.