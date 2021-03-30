Скейтпарк в Курске откроется в апреле
На конец апреля намечены городские соревнования по экстремальным видам спорта
Площадь скейтпарка почти 600 квадратных метров. Там уже установлены все снаряды, необходимые для катания райдеров, роллеров и велосипедистов.
На конец апреля намечены городские соревнования по экстремальным видам спорта.
Внутри самого здания «Гелиоса» тоже ведется ремонт. Благодаря поддержки информационного центра по атомной энергии Курска здесь должно появиться многофункциональное коммуникационное пространство с интерактивными экспонатами, панорамным кинотеатром и набором мультимедийных и интерактивных программ о науке и высоких технологиях. На площадке будут проходить открытые лекции, научно-популярные ток-шоу и фестивали науки. Отмечается, что все мероприятия центра будут бесплатными. Занятия там должны начаться в сентябре.