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Скейтпарк в Курске откроется в апреле

На конец апреля намечены городские соревнования по экстремальным видам спорта
Скейтпарк в Курске откроется в апреле

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В апреле в Курске откроется скейтпарк. Он разместится около молодежного центра «Гелиос» - инициатора его создания. 

Площадь скейтпарка почти 600 квадратных метров. Там уже установлены все снаряды, необходимые для катания райдеров, роллеров и велосипедистов. 

На конец апреля намечены городские соревнования по экстремальным видам спорта. 

Внутри самого здания «Гелиоса» тоже ведется ремонт. Благодаря поддержки информационного центра по атомной энергии Курска здесь должно появиться многофункциональное коммуникационное пространство с интерактивными экспонатами, панорамным кинотеатром и набором мультимедийных и интерактивных программ о науке и высоких технологиях. На площадке будут проходить открытые лекции, научно-популярные ток-шоу и фестивали науки. Отмечается, что все мероприятия центра будут бесплатными. Занятия там должны начаться в сентябре. 



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