Скейтпарк в Курске откроется в апреле

На конец апреля намечены городские соревнования по экстремальным видам спорта

В апреле в Курске откроется скейтпарк. Он разместится около молодежного центра «Гелиос» - инициатора его создания.Площадь скейтпарка почти 600 квадратных метров. Там уже установлены все снаряды, необходимые для катания райдеров, роллеров и велосипедистов.На конец апреля намечены городские соревнования по экстремальным видам спорта.Внутри самого здания «Гелиоса» тоже ведется ремонт. Благодаря поддержки информационного центра по атомной энергии Курска здесь должно появиться многофункциональное коммуникационное пространство с интерактивными экспонатами, панорамным кинотеатром и набором мультимедийных и интерактивных программ о науке и высоких технологиях. На площадке будут проходить открытые лекции, научно-популярные ток-шоу и фестивали науки. Отмечается, что все мероприятия центра будут бесплатными. Занятия там должны начаться в сентябре.