Терапевтический корпус 4-й горбольницы скоро вернут к штатному режиму работы

Сейчас там располагается ковидный стационар

На заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом обсуждали возможность вернуть терапевтический корпус 4-й горбольницы к штатному режиму работы. Сейчас в "четверке" в режиме ковидного стационара помимо терапевтического отделения работает и гинекологическое. На данный момент там проходят лечение 120 пациентов, а 36 мест свободны. Реанимационных коек в этом корпусе нет. В связи со снижением прироста заболевших замгубернатора Андрей Белостоцкий предложил один из этих ковидариев закрыть.Как пояснил чиновник, открыть терапевтический корпус важно, потому что в Курске возобновляется диспансеризация.