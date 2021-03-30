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Лента новостей / В регионе

Терапевтический корпус 4-й горбольницы скоро вернут к штатному режиму работы

Сейчас там располагается ковидный стационар 
Терапевтический корпус 4-й горбольницы скоро вернут к штатному режиму работы

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На заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом обсуждали возможность вернуть терапевтический корпус 4-й горбольницы к штатному режиму работы. Сейчас в "четверке" в режиме ковидного стационара помимо терапевтического отделения работает и гинекологическое. На данный момент там проходят лечение 120 пациентов, а 36 мест свободны. Реанимационных коек в этом корпусе нет. В связи со снижением прироста заболевших замгубернатора Андрей Белостоцкий предложил один из этих ковидариев закрыть. 

Как пояснил чиновник, открыть терапевтический корпус важно, потому что в Курске возобновляется диспансеризация. 
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