Альбом выпуска: The Cure — Standing on a Beach · The Singles (1986)

Год релиза: 1994

Лейбл: Beloton (RGM 7126)



Сторона 1

01 Killing an Arab

02 Boys Don't Cry

03 Jumping Someone Else's Train

04 A Forest

05 Primary

06 Charlotte Sometimes

07 The Hanging Garden

Сторона 2

08 Let's Go to Bed

09 The Walk

10 The Lovecats

11 The Caterpillar

12 In Between Days

13 Close to Me