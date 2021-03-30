Как отметил замгубернатора Андрей Белостоцкий , это 90% успеха того, что пациент не попадет в реанимацию

В Курской области для пациентов с тяжелой формой коронавируса закупили дорогостоящее лекарство «Актемра». До этого препарат уже использовали в курских больницах, но только для лечения крайне тяжелых пациентов. Теперь же его будут применять и для лечения тяжелых пациентов, не дожидаясь ухудшения их состояния. Как отметил замгубернатора Андрей Белостоцкий , это 90% успеха того, что пациент не попадет в реанимацию.«Актемра» – это иммунодепрессант, его стоимость около 50 тысяч рублей. Препарат входит в рекомендации Минздрава.