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В Курской области для пациентов с тяжелой формой коронавируса закупили дорогостоящее лекарство

Как отметил замгубернатора Андрей Белостоцкий , это 90% успеха того, что пациент не попадет в реанимацию
В Курской области для пациентов с тяжелой формой коронавируса закупили дорогостоящее лекарство

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В Курской области для пациентов с тяжелой формой коронавируса закупили дорогостоящее лекарство «Актемра». До этого препарат уже использовали в курских больницах, но только для лечения крайне тяжелых пациентов. Теперь же его будут применять и для лечения тяжелых пациентов, не дожидаясь ухудшения их состояния. Как отметил замгубернатора Андрей Белостоцкий , это 90% успеха того, что пациент не попадет в реанимацию. 

«Актемра» – это иммунодепрессант, его стоимость около 50 тысяч рублей. Препарат входит в рекомендации Минздрава.

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