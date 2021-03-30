Заместитель курского мэра написал пробный ЕГЭ
Родители будущих выпускников приняли участие в акции, которая прошла в школе № 60
Как рассказал Владимир Гребенкин, в следующем году его дочь будет сдавать Единый государственный экзамен, вот он и решил "прочувствовать на себе весь процесс сдачи ЕГЭ".
- Если честно, то очень волнуюсь, в школе по русскому языку у меня была пятерка, - признался чиновник.
За парты сели 43 родителя учащихся городских школ. Перед экзаменом все они сдали телефоны и прошли металлодетектор. Кстати, в классе работали и камеры видеонаблюдения. Для родителей провели инструктаж по заполнению бланков, которые распечатали прямо в аудитории. На сдачу экзамена отводилось 55 минут.
Узнать свои результаты родители смогут 1 апреля в школах, где обучаются их дети.