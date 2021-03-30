Родители будущих выпускников приняли участие в акции, которая прошла в школе № 60

Заместитель курского мэра написал пробный ЕГЭ вместе с родителями выпускников. Акция прошла в школе № 60. Для мам и пап школьников подготовили сокращенный вариант ЕГЭ, в который вошли три задания разных типов, аналогичные темы попадутся детям на ЕГЭ.Как рассказал Владимир Гребенкин, в следующем году его дочь будет сдавать Единый государственный экзамен, вот он и решил "прочувствовать на себе весь процесс сдачи ЕГЭ".- Если честно, то очень волнуюсь, в школе по русскому языку у меня была пятерка, - признался чиновник.За парты сели 43 родителя учащихся городских школ. Перед экзаменом все они сдали телефоны и прошли металлодетектор. Кстати, в классе работали и камеры видеонаблюдения. Для родителей провели инструктаж по заполнению бланков, которые распечатали прямо в аудитории. На сдачу экзамена отводилось 55 минут.Узнать свои результаты родители смогут 1 апреля в школах, где обучаются их дети.