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Заместитель курского мэра написал пробный ЕГЭ

Родители будущих выпускников приняли участие в акции, которая прошла в школе № 60
Заместитель курского мэра написал пробный ЕГЭ

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Заместитель курского мэра написал пробный ЕГЭ вместе с родителями выпускников. Акция прошла в школе № 60. Для мам и пап школьников подготовили сокращенный вариант ЕГЭ, в который вошли три задания разных типов, аналогичные темы попадутся детям на ЕГЭ.

Как рассказал Владимир Гребенкин, в следующем году его дочь будет сдавать Единый государственный экзамен, вот он и решил "прочувствовать на себе весь процесс сдачи ЕГЭ". 

- Если честно, то очень волнуюсь, в школе по русскому языку у меня была пятерка, - признался чиновник. 

За парты сели 43 родителя учащихся городских школ. Перед экзаменом все они сдали телефоны и прошли металлодетектор. Кстати, в классе работали и камеры видеонаблюдения. Для родителей провели инструктаж по заполнению бланков, которые распечатали прямо в аудитории. На сдачу экзамена отводилось 55 минут.

Узнать свои результаты родители смогут 1 апреля в школах, где обучаются их дети. 
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