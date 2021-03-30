На освободившемся месте разобьют сквер, а павильоны переедут на другие улицы

В Курске на площади Перекальского демонтируют торговые павильоны. Разбором конструкций занимаются сами собственники.Павильоны занимали большую часть пространства перед педагогическим колледжем, нарушали визуальную панораму и сужали тротуар. Реклама и вывески на них противоречили требованиям дизайн-кода Курска. На освободившемся месте разобьют сквер. Его концепцию разработали специалисты регионального Центра компетенций и горадминистрации.Павильоны же переедут на другие улицы: «Роспечать» - на ул. Блинова, а аптека «Социалочка» - на ул. Крымскую.