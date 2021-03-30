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Лента новостей / В регионе

В Курске на площади Перекальского демонтируют торговые павильоны

На освободившемся месте разобьют сквер, а павильоны переедут на другие улицы
В Курске на площади Перекальского демонтируют торговые павильоны

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В Курске на площади Перекальского демонтируют торговые павильоны. Разбором конструкций занимаются сами собственники. 

Павильоны занимали большую часть пространства перед педагогическим колледжем, нарушали визуальную панораму и сужали тротуар. Реклама и вывески на них противоречили требованиям дизайн-кода Курска. На освободившемся месте разобьют сквер. Его концепцию разработали специалисты регионального Центра компетенций и горадминистрации.

Павильоны же переедут на другие улицы: «Роспечать» - на ул. Блинова, а аптека «Социалочка» - на ул. Крымскую.
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