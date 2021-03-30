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Курские онкологи провели успешную операцию по удалению опухолей почек

Лапораскопическая хирургия – малоинвазивный метод оперативного вмешательства
Курские онкологи провели успешную операцию по удалению опухолей почек

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Беда не приходит одна. С этих слов начал свой рассказ Юрий Гнедых. В январе у мужчины случился инсульт, а затем при обследовании обнаружили опухоль в почках. Обычно в таких случаях их оперируют по отдельности, но учитывая в анамнезе инсульт, медики решились впервые провести лапораскопическую резекцию сразу на обеих почках, сообщает телеканал «ТАКТ».

Андрей Антонов, врач-онколог курского онкологического научно-клинического центра им. Г.Е. Островерхова: «По всей России достаточно популярна сейчас лапораскопическая хирургия, и во многих центрах сейчас наращивают темпы выполнения данных операций. Но здесь эта операция уникальна тем, что одновременно выполнена резекция на обеих почках. Это достаточно рискованное мероприятие».

Лапораскопическая хирургия – малоинвазивный метод оперативного вмешательства. Такие манипуляции более благоприятно сказываются на послеоперационном периоде для пациента. Среди плюсов врачи отмечают раннюю активизацию, уменьшение болевых ощущений и снижение времени пребывания в стационаре.

Андрей Антонов: «Операция длилась около 3х часов, кровопотеря минимальна – 100 мл. В данной ситуации это хороший показатель. Пациент на первые сутки был активизирован, дренажи у него удалены. Что самое главное в данной ситуации при операции на обеих почках – контроль именно за выделительной функции почек. По данным клинико-лабораторного обследования снижения выделительной функции не было зарегистрировано».

Юрий Гнедых: «Сказали, надо делать операцию. Никакие не химиотерапии, а лучше отрезать и всё. Как оказалось, это в ранней стадии было. Врачи молодцы, сделали анализы, положили уже на следующий день прооперировали. Спасибо Андрею Александровичу. Доктор вообще великолепный».

Отделение онкоурологии рассчитано на 30 мест. По словам специалистов в прошлом году здесь успешно выполнено более 1000 операций, большинство из которых именно лапораскопическим доступом.
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