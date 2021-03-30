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Курск стал столицей "Часа Земли"

В состязании приняли участие более тысячи городов и населенных пунктов России
Курск стал столицей "Часа Земли"

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Курск победил в конкурсе на звание «Столицы Часа Земли». В состязании приняли участие более тысячи городов и населенных пунктов России. В тройке городов, жители которых наиболее активно участвовали в крупнейшей международной экологической акции, оказались также Адыгейск и Лысьва. В десятке лидеров Воронеж, Обоянь, Ростов-на-Дону, Осинники, Балабаново, Малоярославец и Липецк.

Российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF России) проводит конкурс в рамках акции «Час Земли» уже шестой год подряд. Чтобы поддержать свой город и подтвердить участие в акции, жителям нужно было отметить свое местоположение на интерактивной карте на официальном сайте «Часа Земли» – 60.wwf.ru. 

30-сантиметровая статуэтка с золоченым латунным глобусом и изображением флаговых видов животных, охраной которых занимается WWF России, символизирует бережное отношение человека к окружающей среде. Курск сохранит свой статус столицы «Часа Земли» в течение года.
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