Курская областная Дума поддержала предложение снизить налоговую ставку для НКО
Льгота затронет более 30 некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты
Для социально ориентированных некоммерческих организаций, которые являются получателями президентских грантов, устанавливается налоговая ставка 1% при налогообложении доходов и 5% при налогообложении доходов за вычетом расходов. Льгота затронет более 30 некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты.
Власти рассчитывают, что за счет снижения налоговой ставки у некоммерческих организаций появятся дополнительные средства, которые они смогут направить на развитие своих организаций и реализацию социально значимых проектов. Отмечается, что Курская область вошла в число первых регионов, где приняли такую инициативу.