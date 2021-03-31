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Курская областная Дума поддержала предложение снизить налоговую ставку для НКО

Льгота затронет более 30 некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты
Курская областная Дума поддержала предложение снизить налоговую ставку для НКО

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Курская областная Дума поддержала предложение снизить до 1% налоговую ставку для некоммерческих организаций, которые постоянно работают с грантами. Ранее ставка для НКО, принимающих участие в конкурсе Фонда президентских грантов, составляла 6%. 

Для социально ориентированных некоммерческих организаций, которые являются получателями президентских грантов, устанавливается налоговая ставка 1% при налогообложении доходов и 5% при налогообложении доходов за вычетом расходов. Льгота затронет более 30 некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты.

Власти рассчитывают, что за счет снижения налоговой ставки у некоммерческих организаций появятся дополнительные средства, которые они смогут направить на развитие своих организаций и реализацию социально значимых проектов. Отмечается, что Курская область вошла в число первых регионов, где приняли такую инициативу.

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