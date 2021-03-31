В весенний призыв в армию планируют отправить 1500 курян
Призывная кампания стартует завтра
Роман Старовойт положительно оценил работу призывных комиссий Золотухинского, Поныровского, Пристенского, Щигровского районов, а также Центрального и Сеймского округов Курска.
Остается вопрос оповещения и розыска юношей для вызова на призывные комиссии. В Курской области 887 человек не получили повестки.
Отмечается, что весенний призыв будет проходить также с соблюдением мероприятий по нераспространению коронавируса, в том числе организации вакцинации и тестирования призывников на COVID-19.