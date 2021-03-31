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В весенний призыв в армию планируют отправить 1500 курян

Призывная кампания стартует завтра
В весенний призыв в армию планируют отправить 1500 курян

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В весенний призыв в армию планируют отправить 1500 курян. Призывная кампания стартует 1 апреля. В осеннем призыве 2020 года  ряды вооружённых сил пополнили 1 050 новобранцев из Курской области. Задание штаба Западного военного округа выполнено на 100 %, отметил губернатор на расширенном заседании призывной комиссии Курской области. 

Роман Старовойт положительно оценил работу призывных комиссий Золотухинского, Поныровского, Пристенского, Щигровского районов, а также Центрального и Сеймского округов Курска.

Остается вопрос оповещения и розыска юношей для вызова на призывные комиссии. В Курской области 887 человек не получили повестки.

Отмечается, что весенний призыв будет проходить также с соблюдением мероприятий по нераспространению коронавируса, в том числе организации вакцинации и тестирования призывников на COVID-19.
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