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В Курской области создадут 30 пунктов приема вторичных отходов

Первый пункт уже работает в Курске, на ул. Сумской, 46
В Курской области создадут 30 пунктов приема вторичных отходов

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В Курской области в рамках проекта «ЭкоДом» создадут 30 пунктов приема вторичных отходов: 15 в Курске и 15 в районах области.

Первый пункт уже работает в Курске, на ул. Сумской, 46. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера здесь принимают макулатуру, пластик, стекло, фруктовые ящики и канистры. Список вторсырья постепенно расширяется. Собранный мусор отправляют на заводы для переработки.

Ознакомиться с ценами при сдаче вторичного сырья можно на входной группе приемного пункта и на официальном сайте «Спецавтобазы по уборке Курска» в разделе «ЭкоДом».

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