В Курской области создадут 30 пунктов приема вторичных отходов
Первый пункт уже работает в Курске, на ул. Сумской, 46
Первый пункт уже работает в Курске, на ул. Сумской, 46. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера здесь принимают макулатуру, пластик, стекло, фруктовые ящики и канистры. Список вторсырья постепенно расширяется. Собранный мусор отправляют на заводы для переработки.
Ознакомиться с ценами при сдаче вторичного сырья можно на входной группе приемного пункта и на официальном сайте «Спецавтобазы по уборке Курска» в разделе «ЭкоДом».