К работам подрядчики приступят уже в апреле

В этом году в Курской области отремонтируют дороги возле семи медицинских учреждений: больниц, поликлиник и медицинских центров. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».Общая протяженность объектов ремонта - почти 21,5 км. Из них в Курске планируется привести в нормативное состояние участки дорог по улицам Верхней Казацкой (к городской детской поликлинике № 5), Дзержинского (подъезд к городской больнице № 2 и Курской ЦРБ), Межевой (рядом с медико-санитарной частью УМВД), 3-й Пушкарной (к областному клиническому противотуберкулёзному диспансеру) и Энергетиков (рядом с городской детской поликлиникой №3).В поселке Солнечном Золотухинского района восстановят дорожное полотно по улице Мира, которое связывает центральную часть населенного пункта с Солнечной участковой больницей. Отремонтируют дорожное покрытие также в поселке Медвенка по улице Советской. Это самый протяженный участок в этом году, его длина более 13,5 км; дорога ведет к Медвенской ЦРБ.Как отметили в региональном комитете транспорта и автомобильных дорог, при ремонте верхний слой покрытия выполнятпо технологии объемно-функционального проектирования, что позволяет повысить прочность и долговечность дорожной одежды. Также на участках ремонта установят новые дорожные знаки и ограждения, нанесут разметку термопластиком.К работам подрядчики приступят уже в апреле.