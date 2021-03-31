Курская область. В Курчатове инспектор ГИБДД арестована за вымогательство взятки
Ее уволят из органов по отрицательным основаниям
Суд поместил коррупционершу под домашний арест. Отмечается, что "ходатайство следователя обосновано тем, что подозреваемая может оказать давление на потерпевшую с целью заставить изменить ее показания, и свидетелей, чтобы повлечь утрату доказательств".
Региональное УМВД проводит служебную проверку, по результатам которой будет "принято решение о привлечении руководства подозреваемой к дисциплинарной ответственности за упущение в воспитательной работе с подчиненным личным составом". Девушку уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, пояснили в полиции.