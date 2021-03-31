Изменения касаются состава семьи и учитываемого при расчете среднедушевого дохода

С 1 апреля принимать заявления на выплату детям от 3 до 7 лет в Курской области будут по новым условиям. В этом году ее размер будет определяться по трехступенчатой системе. Изменения касаются состава семьи и учитываемого при расчете среднедушевого дохода. Кроме того, в правилах оценки нуждаемости семьи при назначении пособия планируют учитывать не только доход, но и уровень имущественной обеспеченности. Эти критерии определит правительство.Базовой суммой пособия, как и раньше, будет 50% от величины регионального прожиточного минимума на ребенка - в Курской области это 5 313 рублей. Семьи с низкими доходами смогут получать пособие в увеличенном размере — 75% (7 970 рублей) или 100% (10 627 рублей). Заявления на повышенную выплату будут принимать до 30 декабря.Как пояснила председатель регионального комитета социального обеспечения, материнства и детства Татьяна Сукновалова, вне зависимости от месяца подачи заявления, перерасчет сделают с 1 января 2021 года. Здесь есть одна оговорка: не ранее, чем со дня достижения ребенком возраста 3 лет. Подать заявление теперь может только мать детей или опекун ребенка. Отец имеет право подать заявление в ряде случаев, к примеру, если мать лишена родительских прав.Выплата устанавливается на год со дня обращения с заявлением. Подать его можно через портал госуслуг, МФЦ и в органах соцзащиты по месту жительства. Срок рассмотрения - от 10 до 30 рабочих дней в зависимости от поступления в органы соцзащиты из других ведомств документов, которые необходимо иметь для назначения выплаты.