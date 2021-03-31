Курские власти решили не отменять коронавирусные ограничения

ТАКТ».Ровно год назад президент РФ подписал указ об объявлении нерабочих дней в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Поэтапно во всех региона страны начали вводить жёсткие ограничения. Курская область не стала исключением. На сегодня ситуация складывается достаточно благоприятно, отмечают специалисты - количество заражённых снижается. Как известно, учёным-медикам удалось разработать эффективную вакцину от опасной инфекции и сейчас куряне активно посещают прививочные кабинеты, сообщает телеканал «
Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области: «В ближайшие 10 дней мы ожидаем поставку порядка 30 тысяч доз вакцины. Хочу сказать, мы достаточно активно прививаем лиц старше 60 лет. Охват вакцинации этой категории граждан составляет 52%, но это не лучший показатель в РФ. Поэтому мы сейчас активно с главными врачами проговорили схему по привлечению этой категории граждан к вакцинации».
По словам Андрея Белостоцкого, опасаться, что вакцины не хватит – не нужно. Уже в апреле регион ожидают крупные поставки – порядка 100 тысяч доз. До майских праздников необходимо привить как можно больше курян, чтобы создать так называемую «иммунную прослойку» и избежать повторения очередной волны коронавируса.
По итогам прошедшей недели Курская область находится в тренде стабилизации, отметил главный санитарный врач региона, однако расслабляться не стоит. Равно как и отменять введённые ранее ограничения.
Олег Климушин, руководитель регионального Роспотребнадзора: «Мы ограничительных мероприятий фактически не отменяли. Мы их по отдельным позициям смягчали. Да, действительно, ситуация сейчас по темпам распространения коронавируса замедлилась не только у нас, но и во всей стране. Мы в начале марта говорили, что ситуация на конец марта будет показательной, потому что прошли праздники, люди выезжали за рубеж. В принципе мы видим, что ситуация не ухудшается, но и не улучшается с тем темпом, который бы нас радовал».
Именно поэтому прозвучало предложение не отменять ограничения в действующем виде как минимум до 14 апреля. Но уже известно, что с 5 апреля на матчи профессиональных клубов будут пускать не 25% зрителей, а 50. С таким послаблением противокоронавирусных мер участники штаба согласились.
Курские власти решили не отменять коронавирусные ограничения
По итогам прошедшей недели Курская область находится в тренде стабилизации, отметил главный санитарный врач региона, однако расслабляться не стоит