Большинство заболевших ковидом курян умирают из-за позднего обращения к врачам

С начала пандемии от коронавируса умерли 570 жителей Курской области

С начала пандемии от коронавируса умерли 570 жителей Курской области.«На 99% это связано с поздним обращением пациентов в возрасте 65 лет и старше и наличием у них хронических заболеваний», - сообщил на заседании оперштаба заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.Некоторые пытаются лечиться самостоятельно дома, посетовал чиновник. Сейчас, по его словам, медики стараются госпитализировать всех пожилых пациентов, даже если у них просто подозрение на ковид, есть симптомы ОРВИ.На данный момент в ковидных стационарах свободны 572 места, из них 444 - с кислородом. Если число заболевших будет снижаться, к оказанию плановой медпомощи вернут терапевтический корпус 4-ой горбольницы Курска. Сейчас там развернуто 60 нереанимационных коек.