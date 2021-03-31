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Большинство заболевших ковидом курян умирают из-за позднего обращения к врачам

С начала пандемии от коронавируса умерли 570 жителей Курской области
Большинство заболевших ковидом курян умирают из-за позднего обращения к врачам

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С начала пандемии от коронавируса умерли 570 жителей Курской области. 

«На 99% это связано с поздним обращением пациентов в возрасте 65 лет и старше и наличием у них хронических заболеваний», - сообщил на заседании оперштаба заместитель губернатора Андрей Белостоцкий. 

Некоторые пытаются лечиться самостоятельно дома, посетовал чиновник. Сейчас, по его словам, медики стараются госпитализировать всех пожилых пациентов, даже если у них просто подозрение на ковид, есть симптомы ОРВИ. 

На данный момент в ковидных стационарах свободны 572 места, из них 444 - с кислородом. Если число заболевших будет снижаться, к оказанию плановой медпомощи вернут терапевтический корпус 4-ой горбольницы Курска. Сейчас там развернуто 60 нереанимационных коек.
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