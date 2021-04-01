  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске у нелегальных торговцев конфискуют товар

Во время очередного рейда особое внимание уделили тем, кто упорно игнорирует необходимость оплачивать соответствующие штрафы

Читайте также

В Курске у нелегальных торговцев конфискуют товар. Очередные рейды по местам, где чаще всего появляются точки стихийной торговли, провели сотрудники администрации Центрального округа совместно с судебными приставами. На этот раз особое внимание уделили не только тем, кто, торгует без документов, подтверждающих происхождение и качество товара, но и упорно игнорирует необходимость оплачивать соответствующие штрафы.

Так, на улице Косухина и на проспекте Дружбы судебные приставы изъяли товар у трёх торговцев, которые не оплатили ни одного штрафа за несанкционированную торговлю с 2020 года.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют дожди

АПК Курской области: дефицита сахара в регионе не будет

Курский «Авангард» победил в Новомосковске

В Курске оштрафовали пятерых горожан, сжигавших траву и мусор

Курский омбудсмен предложил увеличить предельный призывной возраст

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске