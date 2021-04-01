Во время очередного рейда особое внимание уделили тем, кто упорно игнорирует необходимость оплачивать соответствующие штрафы

В Курске у нелегальных торговцев конфискуют товар. Очередные рейды по местам, где чаще всего появляются точки стихийной торговли, провели сотрудники администрации Центрального округа совместно с судебными приставами. На этот раз особое внимание уделили не только тем, кто, торгует без документов, подтверждающих происхождение и качество товара, но и упорно игнорирует необходимость оплачивать соответствующие штрафы.





Так, на улице Косухина и на проспекте Дружбы судебные приставы изъяли товар у трёх торговцев, которые не оплатили ни одного штрафа за несанкционированную торговлю с 2020 года.