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Лента новостей / В регионе

В Курской области до 10 мая хотят вакцинировать 150 тысяч человек

Завтра начнут работу 2 пункта в торговых центрах «МегаГРИНН» и Central Park

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В Курской области до 10 мая хотят вакцинировать 150 тысяч человек. Это должно позволить избежать третьей волны, уверен заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий. Для формирования коллективного иммунитета нужно привить не менее 60% курян - это более полумиллиона человек. 

По последним данным оперштаба, первым компонентом уже привито 65 275 курян, полностью завершили вакцинацию - то есть получили оба компонента вакцины - 49 266 человек. Всего в Курскую область поставлено 74 167 доз «Спутника V», и уже 88% поступившей вакцины реализовано. Впереди ожидаются более масштабные поставки. 

Сейчас в регионе действуют 39 стационарных пунктов вакцинации и 5 передвижных комплексов. Завтра начнут работу 2 пункта в торговых центрах «МегаГРИНН» и Central Park. Кроме этого сформированы 102 мобильные бригады. 

На территориях городов и районов тоже начали работу штабы. Помимо прочего они будут координировать работу пунктов вакцинации, организовывать выезд бригад к маломобильным гражданам и в организации. 

Отмечается, что среди районов лидерами прививочной кампании являются Беловский, Черемисиновский, Большесолдатский, Конышевский, Глушковский, Советский, Касторенский и Золотухинский.
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