Курские онкологи впервые провели мастэктомию с одномоментной абдоминопластикой

ТАКТ».В курском онкоцентре провели уникальную операцию. 30-летней курянке удалили опухоль в молочной железе размером 2,5 сантиметра и сразу же провели восстановление груди. Сейчас девушка чувствует себя хорошо и готовится к выписке, сообщает телеканал «
Анна: «Случайно нащупала сама, потом обратилась к врачу, потом в онкоцентр, ну и далее пошло-поехало. Доктора меня смогли убедить, что всё будет хорошо, предупредили обо всех рисках, естественно. Приняла решение, всё-таки согласилась. И вот благодаря нашим прекрасным специалистам всё прошло отлично. Если б я этого не сделала, вероятно, потом бы об этом пожалела».
Медикам предстояла непростая задача: все необходимые хирургические манипуляции произвести в несколько этапов. Сначала выделить собственные ткани пациента, которые стали донорскими, затем выполнить саму операцию по поводу заболевания, далее наложить микрососудистые анастомозы, и последний этап – абдоминопластика с целью восстановления эстетических пропорций живота.
Светлана Голятина, врач-онколог Курского научно-клинического онкоцентра им. Г.Е Остороверхова: «Перед нами стояла большая и трудная задача – восстановить молочную железу, которую нельзя восстановить другими способами реконструкции, имплантантами и т.д. Был удалён большой массив ткани, который мы возместили тканями с живота. Чем эта пластика хороша? Во-первых, это свои собственные мягкие ткани, которые по структуре схожи с молочной железой. Объём полностью восстановлен, то есть идентичен своей железе. То есть женщина в последующем будет себя чувствовать абсолютно нормальной и полноценной».
Ранее подобные операции в курском онкоцентре не выполнялись. Впрочем, хирурги особенно подчёркивают, мастэктомия с одномоментной микрохирургической реконструкцией DIEP-лоскутом с абдоминопластикой, - в принципе первая во всём Черноземье.
Игорь Даниленко, врач-онколог Курского научно-клинического онкоцентра им. Г.Е Остороверхова: «В основном, это, конечно, крупные центры, Москва, Питер, Ростов, Казань.. Вообще эти операции 6-8 часов длятся, но так как она у нас была первая, ну и ввиду некоторых особенностей
хирургических, медицинских, у нас наркоз был 11,5 часов, за что спасибо, конечно же, анестезиологической бригаде. Пациентка у нас уже проснулась на столе, и мы друг друга поздравляли с успешно выполненной операцией ещё в операционной».
Медики отмечают, сложность такого наркоза заключается в длительности самой операции и в создании искусственной медикаментозной гипокоагуляции и предотвращении кровотечения.
Опухоль молочной железы – одна из самых распространённых в структуре всех злокачественных новообразований. С развитием технологий специалисты стараются использовать более щадящие методы восстановления груди после оперативных вмешательств.
Курские онкологи впервые провели мастэктомию с одномоментной абдоминопластикой
Ранее подобные операции в курском онкоцентре не выполнялись. Более того, это первая подобная операция во всём Черноземье