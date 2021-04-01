В Курске задержали сожителей-разбойников

Ранее судимые мужчина и женщина ограбили одного из гостей во время застолья у родственницы

В Курске по подозрению в совершении разбоя задержаны ранее судимые мужчина и женщина. Сожители ограбили мужчину во время застолья у родственницы.Среди гостей был 36-летний житель Большесолдатского района. После распития спиртного в компании возник конфликт, который перерос в потасовку. Рецидивист и его знакомая избили мужчину и, угрожая кастетом, отобрали у него все имеющиеся при себе наличные – 26 тысяч рублей.Когда грабители покинули квартиру, селянин позвонил в полицию. В течение суток сполицейские нашли злоумышленников и задержали их. Мужчина и женщина уже дали признательные показания и рассказали, что чужие деньги сразу потратили на алкоголь.Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой, совершённый группой лиц под угрозой применения оружия). Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, чтобы определить степень тяжести травм потерпевшего. До суда подозреваемые будут находиться под стражей. За совершённое преступление им грозит до 10 лет лишения свободы, отметили в городском УМВД.