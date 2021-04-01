Курск вошел в новый проект бюджетных поездок в один из городов России
Пока в списке городов, куда можно отправиться с помощью сервиса, всего шесть пунктов
На сайте rustour.online путешественники смогут забронировать перелет и отель. Там же можно заранее оплатить экскурсии, билеты на концерты и в музеи.
Пока в списке городов, куда можно отправиться с помощью сервиса, всего шесть пунктов: Москва и Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Екатеринбург и Курск. Городов, из которых можно совершить путешествие, 14; в этом списке тоже значится столица Соловьиного края.