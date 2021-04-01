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Курск вошел в новый проект бюджетных поездок в один из городов России

Пока в списке городов, куда можно отправиться с помощью сервиса, всего шесть пунктов
Курск вошел в новый проект бюджетных поездок в один из городов России

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Курск вошел в новый проект авиакомпании «РусЛайн» – туристический сервис, с помощью которого можно оформить бюджетную поездку в один из городов России. 

На сайте rustour.online путешественники смогут забронировать перелет и отель. Там же можно заранее оплатить экскурсии, билеты на концерты и в музеи.

Пока в списке городов, куда можно отправиться с помощью сервиса, всего шесть пунктов: Москва и Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Екатеринбург и Курск. Городов, из которых можно совершить путешествие, 14; в этом списке тоже значится столица Соловьиного края.
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