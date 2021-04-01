Они оформляли кредиты, чтобы пополнять свои электронные кошельки

За день двое курян перевели псевдо-брокерам более двух с половиной миллионов рублей.Так, 40-летнему жителю Курска позвонил неизвестный, представился сотрудником брокерской фирмы и предложил стать инвестором компании, что позволит иметь стабильный доход. Дальнейшие действия мужчина осуществлял под руководством «менеджера». Сначала он зарегистрировался на сайте и внес средства на личный счет. На следующий день его электронный кошелек действительно пополнился. Поверив, что схема работает, курянин оформил в одном из банков кредит, добавил свои сбережения и внес почти два миллиона рублей на свой биржевой счет. Как только «начинающий трейдер» решил вывести крупную сумму, помощники стали препятствовать обналичиванию под разными предлогами. Ему сообщали о необходимости дополнительно внести новые суммы. Снять «прибыль» горожанину так и не удалось.25-летняя курянка, надеясь быстро заработать крупную сумму, перевела неизвестным 532 тысячи рублей по аналогичной схеме. Ей также вначале сообщали, что прибыль уже начисляется, поэтому нужно постоянно пополнять счет. Девушка вновь и вновь оформляла займы и перечисляла деньги. Спустя несколько дней из СМИ она узнала, что под таким предлогом действуют мошенники. Тогда горожанка попыталась вывести вложенные средства со счета, но сделать это уже не удалось.Возбуждены уголовные дела.