Курский омбудсмен предложил увеличить предельный призывной возраст
Это касается тех, кто длительное время уклонятся от прохождения службы
Уполномоченный по правам человека в нашем регионе Владимир Фирсов на заседании призывной комиссии предложил увеличить предельный призывной возраст. Это касается тех, кто длительное время уклонятся от прохождения службы, уточнили в пресс-службе омбудсмена. Членами призывной комиссии предложение поддержали. Решено рассмотреть возможность обращения в Курскую областную Думу в целях продвижения инициативы на федеральный уровень.