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Курский омбудсмен предложил увеличить предельный призывной возраст

Это касается тех, кто длительное время уклонятся от прохождения службы
Курский омбудсмен предложил увеличить предельный призывной возраст

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По всей России, сегодня стартовал весенний призыв. Из Курской области в весеннюю кампанию в армию планируется отправить 1,5 тысячи новобранцев. 

Уполномоченный по правам человека в нашем регионе Владимир Фирсов на заседании призывной комиссии предложил увеличить предельный призывной возраст. Это касается тех, кто длительное время уклонятся от прохождения службы, уточнили в пресс-службе омбудсмена. Членами призывной комиссии предложение поддержали. Решено рассмотреть возможность обращения в Курскую областную Думу в целях продвижения инициативы на федеральный уровень.
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