Курский омбудсмен предложил увеличить предельный призывной возраст

Это касается тех, кто длительное время уклонятся от прохождения службы

По всей России, сегодня стартовал весенний призыв. Из Курской области в весеннюю кампанию в армию планируется отправить 1,5 тысячи новобранцев.Уполномоченный по правам человека в нашем регионе Владимир Фирсов на заседании призывной комиссии предложил увеличить предельный призывной возраст. Это касается тех, кто длительное время уклонятся от прохождения службы, уточнили в пресс-службе омбудсмена. Членами призывной комиссии предложение поддержали. Решено рассмотреть возможность обращения в Курскую областную Думу в целях продвижения инициативы на федеральный уровень.