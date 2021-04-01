В Курске оштрафовали пятерых горожан, сжигавших траву и мусор

За минувшие сутки огнеборцы Курской области выезжали тушить горящий сухостой 22 раза

За минувшие сутки в Курской области произошло 22 пожара. Из них 16 - горение сухой травы, 1 – камыша, 3 – мусора и 2 – надворных построек, сообщает региональное МЧС. Погибших и пострадавших на пожарах, к счастью, не зарегистрировано.Трижды пожарные бригады выезжали на тушение сухой травы и мусора во Льгове, Суджанском и Курском районах. Наибольшая площадь горения сухостоя зарегистрирована в Глушковском районе - 1200 квадратных метров.На жителя Медвенского района сотрудниками отдела надзорной деятельности пришлось составить административный протокол. Селянин сжигал траву и мусор с нарушением требований пожарной безопасности. В Курске таких нарушителей за день попалось пятеро.