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В Курске оштрафовали пятерых горожан, сжигавших траву и мусор

За минувшие сутки огнеборцы Курской области выезжали тушить горящий сухостой 22 раза 
В Курске оштрафовали пятерых горожан, сжигавших траву и мусор

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За минувшие сутки в Курской области произошло 22 пожара. Из них 16 - горение сухой травы, 1 – камыша, 3 – мусора и 2 – надворных построек, сообщает региональное МЧС. Погибших и пострадавших на пожарах, к счастью, не зарегистрировано. 

Трижды пожарные бригады выезжали на тушение сухой травы и мусора во Льгове, Суджанском и Курском районах. Наибольшая площадь горения сухостоя зарегистрирована в Глушковском районе - 1200 квадратных метров. 

На жителя Медвенского района сотрудниками отдела надзорной деятельности пришлось составить административный протокол. Селянин сжигал траву и мусор с нарушением требований пожарной безопасности. В Курске таких нарушителей за день попалось пятеро. 
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