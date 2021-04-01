В Курске оштрафовали пятерых горожан, сжигавших траву и мусор
За минувшие сутки огнеборцы Курской области выезжали тушить горящий сухостой 22 раза
Трижды пожарные бригады выезжали на тушение сухой травы и мусора во Льгове, Суджанском и Курском районах. Наибольшая площадь горения сухостоя зарегистрирована в Глушковском районе - 1200 квадратных метров.
На жителя Медвенского района сотрудниками отдела надзорной деятельности пришлось составить административный протокол. Селянин сжигал траву и мусор с нарушением требований пожарной безопасности. В Курске таких нарушителей за день попалось пятеро.