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АПК Курской области: дефицита сахара в регионе не будет

Сахарные заводы – участники соглашений по стабилизации цен на сахар – выполняют свои обязательства в полном объеме
АПК Курской области: дефицита сахара в регионе не будет

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Перебоев с поставками сахара в Курской области нет, дефицита тоже не возникнет. Сахарные заводы – участники соглашений по стабилизации цен на сахар – выполняют свои обязательства в полном объеме, заверил председатель регионального комитета АПК Иван Музалев.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в отрасли сообщила, что в конце марта заводам стало невыгодно реализовывать сахар, так как с 1-го апреля они смогут получить компенсацию от правительства. В Минсельхозе поспешили опровергнуть эту информацию, там оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидают возникновения дефицита этой продукции.

Курская область по производству сахара занимает 3-е место в ЦФО и 4-е в стране после Краснодарского края, Липецкой и Воронежской областей. У нас работают 8 крупных сахарных заводов, по итогам прошлого производственного сезона в регионе выработано почти 507,5 тысяч тонн сахара.

Напомним, правительство продлило соглашение о стабилизации цен на сахар-песок до 1 июня. В период с 1 апреля по 30 сентября производителям сахара, поставленного предприятиям розничной торговли, будут предоставляться субсидии из расчета 5 рублей на 1 кг. Комитет АПК Курской области готовит соответствующие нормативные акты. Отмечается, что эта мера господдержки позволит компенсировать часть затрат производителям сахара и стабилизировать цены на него.
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