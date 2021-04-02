Медики продолжают работать в тяжелых условиях: смены они проводят в защитных костюмах, время для отдыха по-прежнему ограниченно

За год пандемии в курской инфекционной больнице имени Семашко вылечили больше 6 тысяч пациентов. Специалисты этой больницы первыми в Курске встали на борьбу с коронавирусом.За год многое изменилось в диагностике и лечении инфекционного заболевания: вышло 10 рекомендаций Минздрава. Медики продолжают работать в тяжелых условиях: смены они проводят в защитных костюмах, время для отдыха по-прежнему ограниченно. Врачи убедительно просят людей не игнорировать меры профилактики от коронавируса.Представителей старшего поколения и.о. главного врача больницы Олег Девянин призвал не отказываться от госпитализации в стационар на ранних этапах заболевания. Единственный путь избежать третьей волны распространения инфекции - вакцинация, отметил специалист. По его словам, наличие антител у переболевших ковидом не является противопоказанием к вакцинации. Даже если человек переболели, то уже через полгода нужно поставить прививку: она усилит иммунитет, который благодаря «Спутнику V» выработается на два года.В Курской области идёт массовая вакцинация от коронавируса. В регион поставлено почти 80 тысяч доз «Спутника V». Более 85% вакцины уже реализовано. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг и по телефону поликлиники по месту жительства, номер подскажут на горячей линии «122» (время работы – с 8:00 до 20:00 ежедневно без перерывов и выходных), а также на организованной в областном кожвендиспансере линии по телефону 70-60-00 (работает с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу).