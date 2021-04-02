Прием заявлений в первый класс пройдёт в два этапа

В Курске детей в первый класс начали принимать по новым правилам. В первые классы принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. Однако по заявлению родителей возможен прием ребенка и в более раннем или более позднем возрасте.Прием заявлений в первый класс начался 1 апреля и пройдёт в два этапа. Первый этап продлится до 30 июня. Он предназначен для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закрепленной территории, то есть, в том же районе, где находится школа.Второй этап начнется 6 июля и завершится 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. То есть, в течение этого этапа можно подать заявление в школы другого микрорайона.Курянам напоминают, что дети имеют право преимущественного приема в те школы, в которых обучаются их братья или сестры.Подать документы можно лично, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте школы или на портале госуслуг. Образец заявления и перечень необходимых документов размещены на официальных сайтах школ.Отмечается, что дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированным образовательным программам только с согласия родителей и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.В этом году директор школы издает приказ о приеме на обучение детей в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений.