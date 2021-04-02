В Курске стартовала регистрация на «Тотальный диктант-2021»
В Курске диктант можно будет написать на четырех площадках
В Курске диктант можно будет написать на четырех площадках:
- «Точка кипения» КГУ» (ул.Радищева, 29)
- кинотеатр Синема 5 (CENTRAL PARK) (ул. К.Маркса, 6)
- областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева (ул. Ленина, 49)
- Региональный открытый социальный институт (ул. Маяковского, 85).
Правда, для этого потребуется предварительная регистрация. На сайте totaldict.ru/kursk/ можно выбрать одну из доступных площадок и зарегистрироваться на ней. С собой обязательно иметь маски и желательно — перчатки.
Впервые в истории участники акции смогут написать диктант на английском языке. Проверить свои знания в правописании смогут жители 18 городов России, в числе которых оказался и Курск. При проверке работ комиссия будет учитывать только орфографические ошибки. Старт английского диктанта в Курске — 10 апреля в 15.30. На какой площадке это можно будет сделать - можно узнать в день регистрации на сайте Тотального диктанта.