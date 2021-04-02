В Курске диктант можно будет написать на четырех площадках

В Курске стартовала регистрация на «Тотальный диктант-2021». Всероссийская проверка знаний русского языка пройдет 10 апреля в онлайн и офлайн форматах.В Курске диктант можно будет написать на четырех площадках:- «Точка кипения» КГУ» (ул.Радищева, 29)- кинотеатр Синема 5 (CENTRAL PARK) (ул. К.Маркса, 6)- областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева (ул. Ленина, 49)- Региональный открытый социальный институт (ул. Маяковского, 85).Правда, для этого потребуется предварительная регистрация. На сайте totaldict.ru/kursk/ можно выбрать одну из доступных площадок и зарегистрироваться на ней. С собой обязательно иметь маски и желательно — перчатки.Впервые в истории участники акции смогут написать диктант на английском языке. Проверить свои знания в правописании смогут жители 18 городов России, в числе которых оказался и Курск. При проверке работ комиссия будет учитывать только орфографические ошибки. Старт английского диктанта в Курске — 10 апреля в 15.30. На какой площадке это можно будет сделать - можно узнать в день регистрации на сайте Тотального диктанта.