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Еще пять кандидатов зачислены в кадровый резерв управленческих кадров Курска

Комиссия рассмотрела кандидатов на должности председателя комитета ЖКХ, комитета дорожного хозяйства, комитета образования и других
Еще пять кандидатов зачислены в кадровый резерв управленческих кадров Курска

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Еще пять кандидатов из десяти зачислены в кадровый резерв управленческих кадров Курска. Накануне они успешно прошли этап собеседования. Комиссия рассмотрела кандидатов на должности председателя комитета ЖКХ, комитета дорожного хозяйства, комитета образования, комитета социальной защиты населения Курска и директора городского департамента пассажирского транспорта.

До этого все соискатели прошли тестирование в Курской академии госслужбы, ответив на 100 вопросов по таким направлениям, как русский язык, конституционное право, законодательство о муниципальной службе, антикоррупционное законодательство и экономика.

Сегодня комиссия соберется снова, чтобы провести индивидуальные собеседования со следующими 10 претендентами на включение в резерв.

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