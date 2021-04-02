Еще пять кандидатов зачислены в кадровый резерв управленческих кадров Курска

Комиссия рассмотрела кандидатов на должности председателя комитета ЖКХ, комитета дорожного хозяйства, комитета образования и других

Еще пять кандидатов из десяти зачислены в кадровый резерв управленческих кадров Курска. Накануне они успешно прошли этап собеседования. Комиссия рассмотрела кандидатов на должности председателя комитета ЖКХ, комитета дорожного хозяйства, комитета образования, комитета социальной защиты населения Курска и директора городского департамента пассажирского транспорта.До этого все соискатели прошли тестирование в Курской академии госслужбы, ответив на 100 вопросов по таким направлениям, как русский язык, конституционное право, законодательство о муниципальной службе, антикоррупционное законодательство и экономика.Сегодня комиссия соберется снова, чтобы провести индивидуальные собеседования со следующими 10 претендентами на включение в резерв.