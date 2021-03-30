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«Час независимой музыки»
Сегодня, 18:45
ЧАС НЕЗАВИСИМОЙ МУЗЫКИ 30.03.2021
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Новая музыка
Smith & Thell ''Year Of The Young''
Tom Grennan ''Little Bit Of Love''
Вопрос ''Навсегда''
YATTE & Duett ''Hide''
Imagine Dragons ''Follow You''
Mika Vino ''Ау, Москва''
Zara Larsson ''FFF''
Amen Mustang ''(The Shit You Say) When You're High''
John Dahlbäck feat. Lyon Hart ''Nothing But The Truth''
The Fratellis ''Need a Little Love''
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