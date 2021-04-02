Авария произошла в Медвенском районе

Под Курском «Форд» опрокинулся на обочину, его водитель погиб. Авария произошла в Медвенском районе 1 апреля в одиннадцатом часу вечера.





Как сообщили в ГИБДД, 35-летний водитель автомобиля «Форд Фокус с-мах» ехал по автодороге М2-Крым-Гахово со стороны автодороги М2-Крым в направлении деревни Верхний Реутец Медвенского района. На 13 км, по предварительным данным, он не справился с управлением и допустил съезд на левую обочину по ходу движения, где машина опрокинулась.





В результате ДТП водитель скончался на месте.