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Лента новостей / В регионе

На следующей неделе часть курян оставят без света

В Курске запланированы очередные работы в электросетях

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На следующую неделю в Курске запланированы очередные работы в электросетях. В связи с этим часть курян на какое-то время останется без света. Отключать электроэнергию будут по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 5 по 9 апреля с 9-30 до 16-30: 

4-й, 7-й Краснополянский п-к; Строительный п-к 1-9; Магистральная 5-11; Черняховского 50-64, 38, 38А

С 5 по 9 апреля с 9-00 до 16-00: 

Н.Луговая 23-61; 4-66; Чумаковская 45-79, 48-72; Овечкина 45А-53/28, 26-58;
Бочарова 27-41, 40-50; 1, 2-й Н.Луговые п-ки; 1-й Даньшинский п-к 3-23, 4-26;

С 5 по 9 апреля с 9-30 до 15-00: 

Магистральный пр-д 15А-23; 1-я Кислинская 47-61; 3-я Кислинская 53-75, 52-68;
10-й Степной п-к 5-15, 4-16; 11-й Степной п-к 3-15, 2-14; Гагарина 23-25, 23А, 25А;
3-й Гуторовский п-к 4-6; 1-й Гуторовский п-к; Гуторовская 104-114; 
3-я Гуторовская 17-23; Менделеева 22-24, 51, 51А; ПЛК 97, 97А; Юности 40.

Телефон для справок: 32-32-15. 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

С 5 по 8 апреля с 9-00 до 16-00: 

 Никитская 3-29, 18-32; п-к Никитский 2-6, 1-7; Хуторская 61 - 65 

С 5 по 9 апреля с 9-00 до 17-00:

Нижняя Казацкая 127-213, 144-226А. 

Телефон для справок: 32-40-89. 
 

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

С 5 по 9 апреля с 9-30 до 17-00:

Фрунзе 1-63, 36-62; Октябрьская132-222; Жуковского 2-56, 21-55;
Новая Восточная 2-90, 1-39

8 апреля с 13-30 до 16-00:

3-я Восточная 1-37, 2-40; 4-я Восточная 1-39, 2-36; 3-я Щигровская, 18-30.

Телефон для справок: 26-32-10.
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