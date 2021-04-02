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В Курске ГИБДД проведет рейд по мототранспорту

Рейды будут проводиться во всех округах нашего города регулярно с 5 апреля
В Курске ГИБДД проведет рейд по мототранспорту

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В 2020 году на дорогах Курска произошло 25 аварий с участием мототранспорта, из них по вине водителей – 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых 2 человека погибли и 21 ранен. 

Поскольку сейчас на дороги  стало все больше выезжать мотоциклистов, Госавтоинспекция проведет специальные рейды, направленные на предупреждение аварийности с участием мототранспорта. Рейды будут проводиться во всех округах нашего города регулярно с 5 апреля. 

Главной причиной аварий с мотоциклистами является нарушение правил дорожного движения, низкое качество их подготовки и пренебрежение средствами защиты, в том числе мотошлемами. У многих водителей отсутствует право на управление мототранспортом, страховой полис, мототехника не зарегистрирована в установленном порядке, отсутствуют средства защиты и мотошлем. Водители мототехники не выбирают скорость соответственно дорожным условиям, не справляются с управлением, выезжают на полосу встречного движения, в виду чего происходят непоправимые трагедии, отмечает начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД по Курску, майор полиции Ольга Францова. 

Также часто за руль двухколесной машины садятся подростки. В ГИБДД напоминают, что выезд на дорогу запрещен лицам, не достигшим 16 лет, а родителям несовершеннолетних мотоциклистов, которые разрешают управлять мототранспортными средствами своим детям, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

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