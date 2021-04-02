В Курской области подо льдом утонул пожилой рыбак

Трагедия произошла в Железногорском районе

Несмотря на весеннюю погоду, курские водоемы все еще остаются покрыты льдом. Лед тонкий, хрупкий, но это не останавливает рыбаков - они продолжают рыбачить. И, к сожалению, такая рыбалка заканчивается трагично.Так, в Железногорском районе Курской области 1 апреля утонул 70-летний рыбак. Пожилой мужчина вышел на лед водоема вблизи села Веретенино и погиб. Сообщение о гибели на воде поступило в службу спасения в 17:25, сообщает региональное МЧС. Прибывшие на место сотрудники группы поисково-спасательных водолазных работ Аварийно-спасательной службы обнаружили тело селянина в воде.Спасатели курян быть внимательными и осторожными, соблюдать все меры безопасности при посещении водоёмов.