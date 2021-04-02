Показ состоится традиционно в драмтеатре в воскресенье, 4 апреля в 13 часов

Проект «Кино в театре» приглашает курян посмотреть приключенческий фильм «Мой друг мистер Персиваль». Показ состоится традиционно в драмтеатре в воскресенье, 4 апреля в 13 часов. Сюжет киноленты разворачивается на фоне экзотического австралийского побережья и поведает о дружбе мальчика и пеликана.Это мероприятие проекта посвящено Международному Дню птиц, который отмечался 1 апреля. Поэтому перед кинопоказом паблик «Птицы города Курска» и Центрально-Черноземный заповедник имени профессора Алехина представят фотовыставку о курских пернатых.Кстати, при выборе мест для съёмок фильма «Мой друг мистер Персиваль» его создателям пришлось учитывать одно необычное условие – близость к гнездованию пеликанов. Для фильма даже специально вырастили пять птиц, у каждой из которых с возрастом проявился свой характер. Именно по особому нраву и выбрали птицу на роль Персиваля. Для того, чтобы исполнителя главной роли актера Финна Литтла пеликаны стали воспринимать как часть своей стаи, он начал общаться с птенцами, когда им было всего шесть недель.Билеты стоимостью 50 рублей можно приобрести в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Бронирование билетов и коллективные заявки доступны в будни с 9 до 17 часов по телефону (4712) 54-76-75.Организаторы напоминают, что мероприятие проводится с учётом всех мер профилактики в условиях 75-процентной заполняемости зала и просят зрителей соблюдать масочный режим.