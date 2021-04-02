Курские бизнесмены назвали наиболее коррумпированными направлениями получение разрешений и контроль за предпринимательской деятельностью

Куряне же считают, что региональные власти эффективно борются с коррупцией

В Доме Советов прошло заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции.«Курская торгово-промышленная палата» опросила около 600 курских предпринимателей и предприятий и выяснила, что наиболее коррумпированными направлениями бизнесмены считают получение разрешений и справок, контроль и надзор за предпринимательской деятельностью, а также взаимоотношения между юридическими лицами в сфере негосударственных закупок. В то же время впервые с начала опроса уменьшились жалобы на сферу государственных и муниципальных закупок. Губернатор объяснил это следствием централизации закупок.Роман Старовойт назвал результаты исследования неутешительными и потребовал усилить антикоррупционную работу на всех уровнях.В свою очередь, Центр регионального развития Курской академии государственной и муниципальной службы провел исследование по оценке уровня коррупции. Опрошены более 600 жителей Курска, Курчатова, Железногорска, Льгова, Горшеченского, Дмитриевского и Поныровского районов. Курян, не одобряющих дачу и получение взяток, стало больше. При этом респонденты считают, что региональные власти ведут эффективную работу по противодействию коррупции. Максимальную оценку дали 47,5% опрошенных.