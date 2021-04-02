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Лента новостей / В регионе

Курские бизнесмены назвали наиболее коррумпированными направлениями получение разрешений и контроль за предпринимательской деятельностью

Куряне же считают, что региональные власти эффективно борются с коррупцией
Курские бизнесмены назвали наиболее коррумпированными направлениями получение разрешений и контроль за предпринимательской деятельностью

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В Доме Советов прошло заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

«Курская торгово-промышленная палата» опросила около 600 курских предпринимателей и предприятий и выяснила, что наиболее коррумпированными направлениями бизнесмены считают получение разрешений и справок, контроль и надзор за предпринимательской деятельностью, а также взаимоотношения между юридическими лицами в сфере негосударственных закупок. В то же время впервые с начала опроса уменьшились жалобы на сферу государственных и муниципальных закупок. Губернатор объяснил это следствием централизации закупок.

Роман Старовойт назвал результаты исследования неутешительными и потребовал усилить антикоррупционную работу на всех уровнях.

В свою очередь, Центр регионального развития Курской академии государственной и муниципальной службы провел исследование по оценке уровня коррупции. Опрошены более 600 жителей Курска, Курчатова, Железногорска, Льгова, Горшеченского, Дмитриевского и Поныровского районов. Курян, не одобряющих дачу и получение взяток, стало больше. При этом респонденты считают, что региональные власти ведут эффективную работу по противодействию коррупции. Максимальную оценку дали 47,5% опрошенных.
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