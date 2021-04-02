В Курске сносят дома от 1-го Аэродромного переулка до улицы 50 лет Октября

На улице Бойцов 9-й дивизии началась активная фаза дорожных работ. Их завершат к концу года

Улица Бойцов 9-й дивизии в Курске станет четырёхполосной до конца года. Расширят 600-метровый участок от улицы Звёздной до 50 лет Октября. Там началась активная фаза дорожных работ.Сейчас подрядчик сносит дома от 1-го Аэродромного переулка до улицы 50 лет Октября, вырубает деревья и кустарник, переносит коммуникации. Местные жители стали жаловаться на затруднение движения по тротуарам вдоль строительной площадки. В частности, на технику и мусор на пешеходных дорожках.Городской комитет дорожного хозяйства обяал подрядчика уборать мусор с пешеходной зоны. Курян же просят отнестись к временным неудобствам с пониманием. На период проведения реконструкции участка автодороги пешеходам рекомендуют использовать тротуар, расположенный со стороны многоэтажных домов.Как только позволит погода, подрядчик приступит к устройству дорожной одежды. Чтобы не создавать неудобств горожанам, работы по реконструкции пройдут в два этапа. Сначала выполнят устройство полос со стороны частных домов, затем дорожники приступят к реконструкции второй части объекта. Проект предусматривает разделительную зону с островками безопасности на пешеходных переходах. Планируется и строительство велосипедной дорожки. По обе стороны от проезжей части обустроят тротуары и благоустроят газоны.Напомним, реконструкция дороги ведётся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».