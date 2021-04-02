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Лента новостей / В регионе

В Курской области стартовала весенняя призывная кампания

Этой весной комитету здравоохранения региона поручено проводить помимо тестирования также и вакцинацию призывников

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В курских военкоматах 30 марта закончилась постановка на учёт будущих призывников, а уже 1 апреля стартовала официальная весенняя призывная кампания. Как и прежде, в армию планируют отправить порядка полутора тысяч курян. На сегодня для этого имеются все возможности, сообщает телеканал «ТАКТ». 

Владимир Родионов, военный комиссар Курской области: «Курская область готова к проведению весенней призывной кампании. 29 марта под руководством Р.В. Старовойта был проведён инструкторско-методический сбор, на котором мы обсудили итоги, сделали добротный анализ, поставили задачи, определили порядок мер безопасности, потому что условная опасность коронавируса у нас, к сожалению, не прошла».

Этой весной комитету здравоохранения региона поручено проводить помимо тестирования также и вакцинацию призывников. Она будет носить добровольный характер, но в военкомате уверены, что большая часть ребят согласится без проблем.

Владимир Родионов: «У нас существует два барьерных рубежа. Это термометрия, осмотр, опрос призывников, тестирование. Особенность – будет ещё и вакцинирование за три недели до отправки призывников. Я думаю, что эти меры нам позволят точно так же, как в 2020 году не допустить отправки в войска молодых людей, заболевших коронавирусом или контактирующих. В 2020 году, хочу сказать, мы отработали так, что ни контактных, ни заболевших на сборных пунктах не было».

Значительное количество из числа курян-призывников служит в Западном-военном округе. Многие с удовольствием едут в самые дальние уголки страны, отмечают специалисты. Однако существуют и уклонисты. Двое уже осуждены, обоим выписан штраф в размере 50 тысяч рублей. За осенний призыв накопилось порядка 20 материалов на возбуждение уголовных дел.

Владимир Родионов: «Спрос будет очень жёсткий. Я прошу наших призывников не путать права и обязанности, изложенные в конституции. Мы пойдём навстречу и будем подыскивать нашим ребятам по специальности контрактную услугу, согласно военно-учётной специальности и категории здоровья, учитывать его семейное положение. Но контрактная служба не значит детский сад, в котором я буду служить дома рядом с мамой и так далее».

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