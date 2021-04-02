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Первые выходные апреля в Курской области будут дождливыми, но теплыми

Синоптики прогнозируют еще ночные заморозки и мокрый снег
Первые выходные апреля в Курской области будут дождливыми, но теплыми

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Первые выходные апреля в Курской области будут дождливыми, но теплыми. 

В субботу, 3 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег, а днем пройдет небольшой дождь. Ночью синоптики прогнозируют небольшие заморозки - тепмература будет колебаться от 1°С мороза до 4°С тепла, а днем воздух прогреется до 7-12°С.

В воскресенье, 4 апреля, ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируют, а днем вероятны небольшие дожди. Ночью столбики термометров опустятся до 4°С мороза, днем же покажут  7-12°С выше нулевой отметки.
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