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В курских торговых центрах работают пункты вакцинации

Они открыты с 13 до 19 часов ежедневно

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В конце прошлой недели в торговых центрах «МегаГРИНН» (2-й этаж) и Central Park (3-й этаж) открылись пункты вакцинации от коронавируса. Они открыты с 13 до 19 часов ежедневно. Там работают врач-терапевт, администратор и медицинская сестра - это бригады 1-й и 4-й городских больниц. В первый час работы в «МегаГРИННе» вакцинировали 20 человек. 

Желающим сделать прививку нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Привитых первым компонентом в торговых центрах для прохождения второго этапа пригласят на прививку в этот же пункт. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно.
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