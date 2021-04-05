В курских торговых центрах работают пункты вакцинации

Они открыты с 13 до 19 часов ежедневно

В конце прошлой недели в торговых центрах «МегаГРИНН» (2-й этаж) и Central Park (3-й этаж) открылись пункты вакцинации от коронавируса. Они открыты с 13 до 19 часов ежедневно. Там работают врач-терапевт, администратор и медицинская сестра - это бригады 1-й и 4-й городских больниц. В первый час работы в «МегаГРИННе» вакцинировали 20 человек.





Желающим сделать прививку нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Привитых первым компонентом в торговых центрах для прохождения второго этапа пригласят на прививку в этот же пункт. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно.