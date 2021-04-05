В Железнодорожном округе за март сотрудники окружной администрации составили 12 протоколов

В Курске продолжают штрафовать нарушителей правил парковки. Так, в Железнодорожном округе за март сотрудники окружной администрации составили 12 протоколов на тех автовладельцев, которых удалось найти. Еще почти сотня нарушителей тоже скоро получат штрафы - в отделы полиции направлены запросы для установления сведений о собственниках 98 автомобилей, припаркованных на газонах, детских и спортивных площадках.