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В Курске продолжают штрафовать нарушителей правил парковки

В Железнодорожном округе за март сотрудники окружной администрации составили 12 протоколов 

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В Курске продолжают штрафовать нарушителей правил парковки. Так, в Железнодорожном округе за март сотрудники окружной администрации составили 12 протоколов на тех автовладельцев, которых удалось найти. Еще почти сотня нарушителей тоже скоро получат штрафы - в отделы полиции направлены запросы для установления сведений о собственниках 98 автомобилей, припаркованных на газонах, детских и спортивных площадках.
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