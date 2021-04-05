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В Курске на переходе «Рено Логан» сбил пенсионерку

Пожилая женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора

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В Курске на переходе «Рено Логан» сбил пенсионерку. Авария произошла 3 апреля в девятом часу утра. Как сообщает ГИБДД, 47-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал проспекту Дружбы со стороны проспекта Энтузиастов в направлении ул. 50 лет Октября. Напротив дома № 10 по проспекту Дружбы автомобилист допустил наезд на 74-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора - зеленый. 

В результате ДТП пенсионерка получила различные травмы, ее доставили в 4-ю горбольницу.
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