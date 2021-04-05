В марте родились почти 800 малышей

В Курской области стала расти рождаемость. По данным комитета ЗАГС, в марте этого года зарегистрировано рождение 797 малышей. Это на 12% больше, чем в марте 2020-го. Тогда на свет появилось 700 младенцев. Всего за три месяца этого года органы ЗАГС зарегистрировали 2 106 новорожденных. Счастливое событие в марте отметили в Железногорске: в одной из семей родился девятый ребенок – мальчик.Самыми популярными именами среди мальчиков стали Иван, Матвей и Александр, среди девочек – Виктория, Мария и Анна.