Курский справедливоросс Четвериков оказался замешан в хищении 99 миллионов в Омске

Депутата Курской областной Думы Александра Четверикова подозревают в крупном хищении у логистической компании "Зерно Сибири"

Депутата Курской областной Думы Александра Четверикова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает омское издание «Коммерческие вести». Руководитель курского отделения фракции "Справедливая Россия" оказался замешан в истории с хищением почти 99 млн рублей у логистической компании "Зерно Сибири". Компания на 51% принадлежит омскому правительству, оставшиеся акции распределены среди 112 зернопроизводителей Омской области. "Зерно Сибири", у истоков создания которого стоял как раз Четвериков и омский губернатор, по задумке, должно было собирать урожай у местных аграриев и продавать по более высоким ценам.По версии следствия, в 2019-м и 20-м годах Четвериков, который тогда занимал пост советника губернатора Омской области, и трое его сотоварищей, действовали в составе преступной группы с использованием служебного положения.Трое фигурантов задержаны, Четвериков покинул Омскую область.