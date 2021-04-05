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Завтра в Курской области прогнозируют до 14°С тепла

Ночью все еще возможны небольшие заморозки - до 2°С мороза
Завтра в Курской области прогнозируют до 14°С тепла

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Теплая весенняя погода продолжает царить в Курской области. Завтра, 6 апреля днем синоптики прогнозируют до 14°С тепла. Ночью все еще возможны небольшие заморозки - от 2°С мороза до 3°С тепла. 

В течение дня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Скорость ветра составит 14 м/с.
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