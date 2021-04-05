Лента новостей / В регионе Вчера, 18:02 Завтра в Курской области прогнозируют до 14°С тепла Ночью все еще возможны небольшие заморозки - до 2°С мороза Читайте также Ночью в Курской области прогнозируют до 5°С мороза, а днем - до 12ºС тепла В Курской области прогнозируют дожди и заморозки Теплая весенняя погода продолжает царить в Курской области. Завтра, 6 апреля днем синоптики прогнозируют до 14°С тепла. Ночью все еще возможны небольшие заморозки - от 2°С мороза до 3°С тепла. В течение дня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Скорость ветра составит 14 м/с. +0 -0