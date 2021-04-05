Завтра в Курской области прогнозируют до 14°С тепла

Ночью все еще возможны небольшие заморозки - до 2°С мороза

Теплая весенняя погода продолжает царить в Курской области. Завтра, 6 апреля днем синоптики прогнозируют до 14°С тепла. Ночью все еще возможны небольшие заморозки - от 2°С мороза до 3°С тепла.В течение дня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Скорость ветра составит 14 м/с.