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В многоквартирных домах Курска появится система территориального общественного самоуправления

Сейчас готовятся документы по определению границ первых двух ТОС в многоквартирных домах на Майском бульваре
В многоквартирных домах Курска появится система территориального общественного самоуправления

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В многоквартирных домах Курска появится система территориального общественного самоуправления. Сейчас в Курске действуют 287 ТОС. Все они созданы в районах индивидуальной застройки и охватывают около трети жителей города. Однако ТОС может быть создан в многоквартирных домах и даже в подъездах.

Сейчас готовятся документы по определению границ первых двух ТОС в многоквартирных домах на Майском бульваре. Организационную помощь оказывают общественный советник главы города Дмитрий Бобрышев и городской комитет ЖКХ.

ТОСы позволяют вовлекать граждан в решение социально-экономических проблем территорий, эффективно выстраивать и поддерживать диалог общества и государства. Это механизм, с помощью которого жители могут полноценно участвовать в решении вопросов, которые напрямую затрагивают их повседневную жизнь.

Одним из наиболее эффективно работающих механизмов взаимодействия с ТОС стал проект «Народный бюджет», в рамках которого, на условиях софинансирования, решаются задачи по строительству, восстановлению или ремонту коммунальной инфраструктуры, дорог, тротуаров, придомовых территорий, площадей парков, спортивных и детских площадок, мест массового отдыха и объектов культуры.

Представители окружных администраций регулярно встречаются с председателями ТОС, чтобы обсудить инициативы горожан для включения в «Народный бюджет». ТОС, организованные в многоквартирный домах, также смогут включиться в эту работу, решая первостепенные задачи конкретного дома.

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